Deprem sonrası oluşan obruk suyu yuttu, dere kurudu!
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaydedilen 3 ile 4 şiddeti arasındaki bağımsız depremler nedeniyle oluşan obruk, dere yatağını kuruttu.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre son bir haftada merkez üssü Lice'nin Birlik ve Şenlik mahalleleri olan 8 deprem kaydedildi. Şiddeti 3 ile 4 arasında değişen depremler, Duru, Birlik ve Şenlik mahallelerinde bazı yapılarda ciddi hasarlara neden oldu.
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Deprem nedeniyle Duru'ya bağlı Işıkten mezrasından geçen bir derede ise obruk oluştu. 11 gündür tüm suyu yer altına çeken obruk, dere yatağındaki suyu kuruttu.
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Oluşan obruğun dere suyunu kurutarak çekmesi vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar suyun obruktan nereye gittiğini bilmediklerini söyledi.
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Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ve bunların ardından Lice'de meydana gelen artçılar Birlik ve Şenlik mahallelerinde yollarda hasara neden oldu.
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