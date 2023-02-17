Deprem sonrası oluşan obruk suyu yuttu, dere kurudu!

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre son bir haftada merkez üssü Lice'nin Birlik ve Şenlik mahalleleri olan 8 deprem kaydedildi. Şiddeti 3 ile 4 arasında değişen depremler, Duru, Birlik ve Şenlik mahallelerinde bazı yapılarda ciddi hasarlara neden oldu.