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Deprem sonrası sığındıkları anaokulunda 2'nci deprem paniği kamerada

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından ikinci depreme sığındıkları bir anaokulunda yakalanan depremzedelerin görüntüleri ortaya çıktı.

Deprem sonrası sığındıkları anaokulunda 2'nci deprem paniği kamerada - Resim: 1

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde evleri yıkılan çok sayıda depremzede 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme sığındıkları anaokulunda yakalandı. 

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Deprem sonrası sığındıkları anaokulunda 2'nci deprem paniği kamerada - Resim: 2

Depremle birlikte okulda yaşanan panik ve korku dolu anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Deprem sonrası sığındıkları anaokulunda 2'nci deprem paniği kamerada - Resim: 3
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