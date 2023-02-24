Deprem sonrası sığındıkları anaokulunda 2'nci deprem paniği kamerada
Malatya’da Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından ikinci depreme sığındıkları bir anaokulunda yakalanan depremzedelerin görüntüleri ortaya çıktı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde evleri yıkılan çok sayıda depremzede 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme sığındıkları anaokulunda yakalandı.
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Depremle birlikte okulda yaşanan panik ve korku dolu anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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