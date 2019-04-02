Deprem tahmini yine tuttu ! Türkiye'ye kritik uyarı...

25 Mart günü Merkür'ün Uranüs ve Güneş ile bir başka dizilimde daha olacağını söyleyen Hoogerbeets, 26 Mart günü ise Merkür'ün Jüpiter ve Mars ile aynı dizilimde olacağını söyledi ve bu hizalanmanın en kritik gelişme olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.