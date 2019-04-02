Deprem tahmini yine tuttu ! Türkiye'ye kritik uyarı...
Deprem tahminleriyle ünlenen Frank Hoogerbeets, Türkiye'ye uyarılarda bulundu.
Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets geçtiğimiz hafta, yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıklamıştı.
23 Mart'ta yayınladığı yeni videoda Hoogerbeets, 24 Mart'ta Dünya, Merkür ve Neptün'ün aynı hizada olduğuna dikkat çekmiş ve bu tip bir dizilimin ciddi ölçekte depremin habercisi olabileceğini söyleyen Hoogerbeets özellikle Merkür etkisinin dikkate alınması gerektiğini ifade etmişti.
25 Mart günü Merkür'ün Uranüs ve Güneş ile bir başka dizilimde daha olacağını söyleyen Hoogerbeets, 26 Mart günü ise Merkür'ün Jüpiter ve Mars ile aynı dizilimde olacağını söyledi ve bu hizalanmanın en kritik gelişme olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.
Mart ayının son haftasında Türkiye, Yunanistan ve Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde yüksek sismik faaliyet beklediğini söyleyen Hoogerbeets'in tahmini doğru çıktı ve 30 Mart Cumartesi günü Papua Yeni Gine'de 6.4, Yunanistan'da 5.2 ve Seyşeller'de 5.9 büyüklüğünde şiddetli depremler meydana geldi.