Deprem uzmanı açıkladı: O şehrin merkezinde diri fay yok

"HALA KAHRAMANMARAŞ TELAŞ İÇERİSİNDE"

Kuruçay, "Kahramanmaraş’ta büyük bir felaket yaşadık. Maalesef 24 Mayıs’ta 3 ay gibi kısa bir zamanda daha Kahramanmaraş’ta merkezde biz enkazlarımızla ve yakınlarımızın acısıyla uğraşır iken maalesef üç ay gibi kısa bir zamanda Kahramanmaraş zonu diye bir zon oluşturuldu. Daha sonra fay zonundan dolayı da uygun olmayan alan diye bir alan tespit edildi. Kahramanmaraş Belediyesinin, Valiliğin, bütün resmi kurumların elleri kolları bağlandı hala Kahramanmaraş şu anda telaş içerisinde. Kahramanmaraş’ın merkezinden geçen fay zonu denen fay uygun olmayan alanlara dayanak gösterdikleri fay, bütün bilim adamlarının hazırladığı raporlarda Ahır Dağı bindirme fayı diye geçer ve ters fay diye de geçmez. Bindirme kuşaklarında genellikle enerji birikmez ancak o bindirmenin oluşması esnasına bir fay ya da enerji biriktirecek bir fay oluştu ise orada enerji birikir. Şehir merkezinde tarihsel kaydı olan hiçbir deprem yoktur. Üstelik aletsel döneme geçtiğimizde de fay zonu denilen yerlerde yaklaşık içini kat eden yerde bir nokta dahi artçı kaydedilmemiştir" dedi.