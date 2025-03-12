Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: ''5 ve üzeri sarsıntılar devam edecek''

"2024 yılında benzer bir sarsıntı yaşanmıştı"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, depremin Hakkari il merkezine yaklaşık 50 kilometre, Van şehir merkezine ise 150 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini belirtti. Bölgede geçmişte de benzer büyüklükte depremlerin meydana geldiğini hatırlatan Doç. Dr. Alkan, "En son 2024 yılında yine benzer bir sarsıntı yaşanmıştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin mekanizması Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu'na yakın bir noktada bulunuyor. Bu durum, depremin Yüksekova ve Şemdinli'ye değil, daha çok bindirme zonuna yakın bir yerde gerçekleştiğini gösteriyor. Normalde bindirme bölgelerinde ters fay hareketleri beklenirken, burada farklı bir fay mekanizması gözlemlendi" dedi.

"Hakkari'de büyük bir tedirginlik oluşturdu"

Depremin büyüklüğünün orta seviyede olmasına rağmen Hakkari'de büyük bir tedirginlik oluşturduğunu ve bunun da zemin özelliklerinden kaynaklandığını dile getiren Alkan, "Kentin killi ve kumlu zemin yapısı, sismik dalgaların büyüyerek yüzeye ulaşmasına neden oluyor. Bu da küçük depremlerin bile daha şiddetli hissedilmesine yol açıyor. Benzer şekilde Van şehir merkezinde de göl çökelleri üzerinde kurulu alanlarda zemin zayıf olduğu için depremler daha büyük hissediliyor. Ancak 150 kilometre uzaklıktaki bu depremin Van'da ciddi bir etki oluşturması beklenmiyor" diye konuştu.