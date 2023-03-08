Deprem yardımı olan kıyafetten çıkan parayı görünce 1 saniye bile düşünmedi

Depremzede ailenin torunlarının yaptığı davranışın örnek olduğunu ifade eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, "Burada gururlandık ve onurlandık. Böyle bir milletin ferdi olmak bizim için onur verici tutanak ile parayı teslim alıyoruz. İhtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz. Bu devletin çivisini bile kimse yerinden oynatamaz. Bu parayı gönderen evladın ailesine ve 'Benim ihtiyacım değil' diyerek bizlere getiren seni de kutluyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" diyerek gence teşekkür etti.