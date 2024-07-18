Depremde 29 kişiye mezar olmuştu: Binanın şantiye şefinden korkunç itiraflar

"ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YAPABİLECEK BİR TECRÜBEM YOKTU"

Bilirkişi raporunda kendisine atfedilen kusurları kabul etmediğini belirten B., mimar olduğunu ve 2017'de mezun olduktan sonra yaptığı iş başvurularının tecrübesiz olmasından dolayı reddedildiğini söyledi. Daha sonra bir arkadaşının vasıtasıyla müteahhit K.A. ile tanıştığını belirten B., şöyle konuştu:

"Kendisi bana yeni inşaatında şantiye şefine ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de yeni mezun olduğumu, iş tecrübemin olmadığını, mimar olduğum için kaba inşaat konusuna hakim olmadığımı söyledim. Kendisi, 'Burası sana staj gibi olur, tecrübe kazanırsın, şantiye şefi olarak da bize eşlik edersin' dedi. Normalde şantiye şefinin de sigortasının yapılıp, maaş ödenmesi gerekir. Fakat K. Bey ile anlaşma şeklimiz her ne kadar gerçekte şantiye şefi olsa da gerçekte bir stajyer gibiydi. Bu sebeple herhangi bir sigortam yapılmadı ve maaşlı bir çalışan olmadım. Kahramanmaraş'tan geldiğim için 2-3 ayda bir yol ve yemek masrafımı karşılayabilecek kadar toplu harçlık verdiği oluyordu. Zaten buna itirazım da olmadı; çünkü şantiye şefliği yapabilecek tecrübem yoktu. İlk iş tecrübemi kazanabildiğim bir şantiye bulmuştum. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyordum. İşe başladıktan sonra şantiyede birçok şey tecrübe ettim. Gördüğüm her uygulama benim için yeni bir tecrübeydi ve kıymetliydi. Uygulamaları öğrendiğim kadarıyla inceler; kendi bilgi ve tecrübemle yanlış görürsem notlar alır, K. Beye iletirdim. Bana göre şantiyede esaslı bir yanlışlık yapılmamıştı. Benim için kaba inşaat stajı gibi olan bu dönemde yeni bilgiler ve tecrübeler edindim. Bu süreçte bir kontrol mercii değil, sahada iş organizasyonunu ve iş güvenliğini yönlendiren teknik bir personel mahiyetinde çalıştım."