Depremde 4 bin 500 kişinin can verdiği mahalleden yürek yakan görüntüler

Mahallenin son durumu hakkında açıklamada bulunan muhtar Cemal Kaya, “En büyük yıkım mahallemizde meydana geldi. 4 bin 500 civarında mahallemizde şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Mahallemizde 62 bloktan oluşan bina vardı. Bunun 40 bloğu yıkıldı ve 22 blok ayakta kaldı. Böyle bir felaketle karşılaştık. Mahallemizin yüzde 80’i yıkılmış durumda. Özellikle depremle özdeşleşen Ebrar Sitesi çok can aldı. Ben kendim de Ebrar’da oturmaktaydım. Burası 31 blok ve 21 bloğu yıkıldı, 10 bloğu ayakta kaldı. 10 bloklardan birinde de ben oturuyordum. Çok şükür binamız yıkılmadı, biz sağ salim çıktık ama kendi mahallem, akrabalarım gitti. İnşallah devletimiz bir an önce mahallemiz ve şehrimizi bir an önce ayağa kaldırır” dedi.