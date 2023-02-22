Depremde hasar gören hastane tahliye ediliyor

REKTORLÜK AÇIKLAMA YAPTI

Sabah saatlerinde Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20 Şubat 2023 tarihinde Hatay merkezli gerçekleşen depremlerden sonra hastanemiz hem Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimiz hem de Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekibinden oluşan 9 kişilik bir komisyon tarafından incelenmiştir. Uzmanlardan oluşan bu komisyonca aslında eski ve yıpranmış olan binalarımızın üst üste gerçekleşen depremler nedeniyle şiddetli yeni bir depreme maruz kalması halinde riskli olabileceği kanaatine ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu risk nedeniyle hastanemizden, hiçbir hastamız mağdur edilmeyecek şekilde Adana Şehir ve Yüreğir Devlet Hastanelerine önlem amaçlı dün akşam başlayan hastalarımızın tahliyesi tüm gece devam etmiştir. Onkoloji hastanemiz bu tahliye kapsamı dışındadır." (DHA)