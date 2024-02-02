Depremde kaybettiği bebeğine 1 ay sonra kavuştu
Depremde eşini kaybeden ve yeni doğan evladına 27 gün sonra DNA testi sonucu kavuşabilen genç kadın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı....
Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda 50 binden fazla kişi hayatını kaybederken 100 binden fazla kişi de yaralandı. Deprem en yıkıcı etkiyi ise Hatay’da oluşturdu. Kentte binlerce ev yıkılırken binlerce insan da yaralandı.
Yaralıların bazıları uzuvlarını kaybederken bazıları da hem en yakınlarını hem de ailesinden birçok kişiyi kaybetti. Depremde hastanede kalan birçok çocuk ise anne ve babasından uzun süre ayrı kaldı. Çocuklar DNA sonuçlarıyla ailelerine kavuştu.
Hatay’ın Antakya ilçesinde müstakil evde yaşayan aile de depremde enkaz altında kaldı. Anne A.T. (30) depremden 27 saat sonra enkazdan çıkartılırken eşi S.T. depremin 24.saatinde enkazdan çıkartıldı ancak hastanede hayatını kaybetti. Çiftin en büyük çocukları Azat (10) ise depremin 11. saatinde kurtarıldı ve tedavi için Antalya’ya sevk edildi.
3 Şubat’ta doğum yapan A.T.’ın minik evladı A.T. ise deprem günü hastanede kuvözde kalırken bir hemşire tarafından kurtarıldı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
A.T. depremden sonra geçirdiği ameliyatlar nedeniyle bilinç kaybı yaşarken akrabaları kayıp A.T.’ı bulmak için DNA testine başvurdu. A.T. depremden 27 gün sonra evladına kavuştu. Genç kadın Antalya’da tedavisi süren büyük evladına ise 3 ay sonra kavuştu.
Deprem nedeniyle sağ tarafı tutmayan genç kadın tekerlekli sandalyeye mahkum kalırken hayırseverlerin desteğiyle merkez Sarıçam ilçesinde ev kiralandı ve 1 yıllık kirası ödendi. Genç kadının Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fizik tedavi süreci sürüyor.