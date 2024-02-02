Depremde kaybettiği bebeğine 1 ay sonra kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda 50 binden fazla kişi hayatını kaybederken 100 binden fazla kişi de yaralandı. Deprem en yıkıcı etkiyi ise Hatay’da oluşturdu. Kentte binlerce ev yıkılırken binlerce insan da yaralandı.

Yaralıların bazıları uzuvlarını kaybederken bazıları da hem en yakınlarını hem de ailesinden birçok kişiyi kaybetti. Depremde hastanede kalan birçok çocuk ise anne ve babasından uzun süre ayrı kaldı. Çocuklar DNA sonuçlarıyla ailelerine kavuştu.