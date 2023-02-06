Depremde ölü sayısı 1.000'i geçti! İşte il il son durum...

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 7.7 OLARAK GÜNCELLEDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremin büyüklüğünü 7.7 olarak güncelledi. Yapılan açıklamada, "Bu sabah 04:17’de Pazarcık (Kahramanmaraş'da) meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir." denildi.



Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar var.