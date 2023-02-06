Depremde ölü sayısı 1.000'i geçti! İşte il il son durum...
Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var. Öte yandan AFAD, depremin büyüklüğünü 7.7 olarak güncelledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük hasar ve can kaybına yol açan 7,7'lik deprem sonrası yaptığı açıklamada "1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık" derken, depremde 912 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ancak Erdoğan'ın açıklamasından birkaç saat sonra kötü haber AFAD'tan geldi.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremde can kaybının 1014'e yükseldiğini açıkladı. AFAD Başkanı Yunus Sezer "Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 1014." dedi.
AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 7.7 OLARAK GÜNCELLEDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremin büyüklüğünü 7.7 olarak güncelledi. Yapılan açıklamada, "Bu sabah 04:17’de Pazarcık (Kahramanmaraş'da) meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir." denildi.
Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar var.
İşte depremin vurduğu illerdeki özetle son durum...