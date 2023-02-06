Depremde ölü sayısı 1.500'ü aştı! İşte il il son durum...
Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük hasar ve can kaybına yol açan 7,7'lik deprem sonrası yaptığı açıklamada "1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık" derken, depremde 912 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ancak Erdoğan'ın açıklamasından birkaç saat sonra kötü haber AFAD'dan geldi.
CAN KAYBI 1.541'E YÜKSELDİ
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 3 bin 471 bina yıkıldı, şu ana kadar bin 541 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem sonucunda 9 bin 733 kişi yaralandı.
AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 7.7 OLARAK GÜNCELLEDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremin büyüklüğünü 7.7 olarak güncelledi. Yapılan açıklamada, "Bu sabah 04:17’de Pazarcık (Kahramanmaraş'da) meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir." denildi.
Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar var.
İşte depremin vurduğu illerdeki özetle son durum...