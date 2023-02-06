Depremde ölü sayısı 1.500'ü aştı! İşte il il son durum...

CAN KAYBI 1.541'E YÜKSELDİ

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 3 bin 471 bina yıkıldı, şu ana kadar bin 541 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem sonucunda 9 bin 733 kişi yaralandı.