Depremde ölü sayısı 1.700'ü aştı
Türkiye bugün merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat arayla meydana gelen biri 7,7 diğeri ise 7,6 büyüklüğünde olan 2 büyük depremle sarsıldı... Deprem 10 ilimizi etkilerken binin üzerinde can kaybı var... Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da da çok büyük kayıp ve hasar var.
İlk olarak Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı. Türkiye bu depremin şokunu yaşarken Kahramanmaraş'da bu sefer de 7,6'lık ikinci bir deprem meydana geldi. Başta Kahramanmaraş olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da çok fazla can kaybı ve büyük yıkım var...
CAN KAYBI YÜKSELDİ
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 5 bin 606 bina yıkıldı, şu ana kadar bin 762 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem sonucunda 12 bin 68 kişi yaralandı.
"ÇADIR İHTİYACI VAR"
Bakan Akar, "Silahlı kuvvetler olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık, kriz merkezi oluşturduk. Süratle 17 uçakla A400m'ler dahil bir hava yardım koridoru oluşturduk. Ayrıca AKINCI TİHA'lar da görevlendirildi. İhtiyaç duyulan bütün personeli söz konusu bölgelere ulaştırmak için büyük gayret gösterdik. Çadır ihtiyacı var. Mehmetçik çalışmalarını sürdürüyor." dedi.
"BAZI KESİNTİLER KONTROLLÜ OLARAK YAPILMAKTADIR"
Bakan Dönmez, "Yıllardır bu işin içerisindeyim. Hakikaten böylesini ilk defa gördüm. Doğal olarak altyapılarımız da bu yüksek deprem şiddetli karşısında maalesef dayanamadılar ciddi hasarlar aldı. Ekiplerimiz ilk andan itibaren arızalara müdahale etmeye başladılar. Çevre illerden de buraya ekip takviyesinde bulunduk. Bazı kesintiler kontrollü olarak yapılmaktadır.
EKMEK ÜCRETSİZ VERİLECEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afet bölgelerinde vatandaşların fırınlardan ekmeklerini ücretsiz şekilde alabileceklerini ifade etti.
AFAD'DAN AÇIKLAMA:
AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar son yaptığı açıklamada, yıkılan bina sayısının 5 bin 606 olduğunu söyledi.
9 bin 618 personelin görev yaptığını belirten Tatar, bölgeye 300 bin battaniye, 22 bin çadır gönderildiğini söyledi.
Bölgede 185 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten Tatar, halen artçıların devam ettiğini kaydetti. Tatar'ın açıklamasına göre, bölgedeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildi.
AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 7.7 OLARAK GÜNCELLEDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremin büyüklüğünü 7.7 olarak güncelledi. Yapılan açıklamada, "Bu sabah 04:17’de Pazarcık (Kahramanmaraş'da) meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir." denildi.
Kahramanmaraş’ta bu sabah meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 7.6 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hissedilen, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede bu kez de 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.24’te olan depremin merkez üssünü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi, derinliğini ise 7.6 olarak açıkladı. Depremde yeni yıkımların olabileceği değerlendirilerek bölgede arama tarama çalışması başlatıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 7.5, merkez üssünü ise Ekinözü ilçesi Gözpınar Mahallesi olarak saptadı.