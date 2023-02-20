Depremde yarıklar oluşmuştu... O yol çöktü!

Depremin ardından yolları görmeye geldiğini belirten Davut Uysal, "İnsan ne hissedebilir. Duygularımız alt üst oldu. Allah korusun. Yapacak bir şey yok. Bu yolun böyle olması korkunç. Sözün bittiği yerdeyiz. Acılarımız büyük. Kayıplarımız büyük. Allah'ın takdiri" diye konuştu.