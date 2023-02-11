Depremden 5 gün sonra bir bina çöktü!
Osmaniye'de depremden 5 gün sonra bir bina çöktü. Artçı sarsıntıların görüldüğü bölgede "Evlere girmeyin" uyarısının en acı örneği yaşandı.
7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından hasar almış olan Osmaniye Musa Şahin Bulvar'ın daki 2 katlı bir bina dakikalar önce yıkıldı.
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Yıkım sırasında binanın yanındaki kaldırımda yürüyen bir kişinin bulunduğu iddiaları üzerine enkaz yerine çok sayıda arama kurtarma sevk edildi.
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Yıkılan binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, termal kameralarla enkaz altında birinin olup olmadığını araştırdı.
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Dinleme çalışmalarının da yapıldığı enkazda yoldan geçen bir kişinin enkaz altında kaldığı şüphesiyle kurtarma çalışması başlatıldı.
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