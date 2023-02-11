  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Depremden 5 gün sonra bir bina çöktü!

Depremden 5 gün sonra bir bina çöktü!

Osmaniye'de depremden 5 gün sonra bir bina çöktü. Artçı sarsıntıların görüldüğü bölgede "Evlere girmeyin" uyarısının en acı örneği yaşandı.

Depremden 5 gün sonra bir bina çöktü! - Resim: 1

7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından hasar almış olan Osmaniye Musa Şahin Bulvar'ın daki 2 katlı bir bina dakikalar önce yıkıldı.

1 / 6
Depremden 5 gün sonra bir bina çöktü! - Resim: 2

Yıkım sırasında binanın yanındaki kaldırımda yürüyen bir kişinin bulunduğu iddiaları üzerine enkaz yerine çok sayıda arama kurtarma sevk edildi.

2 / 6
Depremden 5 gün sonra bir bina çöktü! - Resim: 3

Yıkılan binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, termal kameralarla enkaz altında birinin olup olmadığını araştırdı.

3 / 6
Depremden 5 gün sonra bir bina çöktü! - Resim: 4

Dinleme çalışmalarının da yapıldığı enkazda yoldan geçen bir kişinin enkaz altında kaldığı şüphesiyle kurtarma çalışması başlatıldı.

4 / 6