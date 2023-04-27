Depremden bir kendisi bir de kızı kurtulmuştu... Kızını vurup, intihar etti!
Depremde eşini ve iki çocuğunu kaybeden öğretmen baba, hayatta kalan 12 yaşındaki kızını silahla vurarak intihar etti.
Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depreminde Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulundukları binanın yıkılması sonucu eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen F.D., deprem sonrası hayatta kalan ve bahçede oyun oynadığı öğrenilen 12 yaşındaki İ.D.’ı kaldıkları eve çağırdı. F.D., çağırdığı küçük kızının başına silahla ateş etti. Küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken öğretmen F.D. daha sonra silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.
İHA'nın haberine göre silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İ.D.’a müdahalelerde bulundu. Küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
destek gören öğretmen baba F.D.’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Deprem sonrası bunalıma giren ve aynı zamanda psikososyal
Hastanede tedavi altına alınan İ.D.’ın yoğun bakım servisine kaldırıldığı ve burada yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.