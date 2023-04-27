Depremden bir kendisi bir de kızı kurtulmuştu... Kızını vurup, intihar etti!

Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depreminde Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulundukları binanın yıkılması sonucu eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen F.D., deprem sonrası hayatta kalan ve bahçede oyun oynadığı öğrenilen 12 yaşındaki İ.D.’ı kaldıkları eve çağırdı. F.D., çağırdığı küçük kızının başına silahla ateş etti. Küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken öğretmen F.D. daha sonra silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.