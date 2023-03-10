Depremin enkazı yol ve kaldırım yapımında kullanılacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. 11 ilde yıkımlar nedeniyle ortaya çıkan hafriyat, hasar görmüş yolların tamiri ile kaldırım ve yürüyüş yollarının yapımında kullanılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremlerden etkilenen 11 ilde yapılan hasar tespit çalışmalarında 8 Mart itibarıyla 1 milyon 728 bin bina incelendi, 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.
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Bu kapsamda yıkılan binalarda enkaz kaldırma, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olanlarda ise yıkım işlemleri kontrollü olarak yürütülüyor.
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Özellikle yıkılan binaların enkazı, ilgili mevzuatlar çerçevesinde çevreye ve yer altı sularına zarar vermeyecek şekilde önlemler alınarak kaldırılıyor.
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Kamyonlara yüklenen hafriyat, enkaz döküm sahalarına boşaltılıyor.
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