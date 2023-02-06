Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan acı görüntüler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da hissedilen depremde çok sayıda bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre, depremde 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 23 kişi yaralandı ve 1710 bina yıkıldı.