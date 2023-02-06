Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan acı görüntüler
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin verdiği hasar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da hissedilen depremde çok sayıda bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre, depremde 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 23 kişi yaralandı ve 1710 bina yıkıldı.
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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan gelen görüntüler ise izleyenleri kahretti. Yüksek bir binadan kaydedilen görüntülerde çok sayıda binanın yerle bir olduğu görüldü.
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Arama kurtarma çalışmaları sürerken kenti toz bulutu kapladığı görüldü.
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