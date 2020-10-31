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  3. 31 Ekim 2020 10:30

Depremin merkez üssünde dikkat çeken kare!

Kentte dün meydana gelen depremin merkez üssü Seferihisar'da denizin taşmasından dolayı ev ve iş yerleri suyla dolan vatandaşlar, belediye ekipleri ve kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti.

Depremin merkez üssünde dikkat çeken kare!

Kentte dün meydana gelen depremin merkez üssü Seferihisar'da denizin taşmasından dolayı ev ve iş yerleri suyla dolan vatandaşlar, belediye ekipleri ve kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti.

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Depremin merkez üssünde dikkat çeken kare!

İlçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'ndeki birçok iş yerinin masa ve sandalyeleri sulara kapıldı.

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Depremin merkez üssünde dikkat çeken kare!

Bölgede taşkın sularına kapılan bazı arabaların denize düştüğü belirtildi. Limandaki birçok tekne ise halatlarını kopararak açıldıkları denizde yan yattı.

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Depremin merkez üssünde dikkat çeken kare!

Yan yatan tekneler ve sulara kapılan bazı araçlar, drone ile görüntülendi.

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