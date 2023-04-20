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Depremin merkezinde hortum dehşeti: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Depremde hasar gören binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle yaralananlar oldu.

Depremin merkezinde hortum dehşeti: Yaralılar var - Resim: 1

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde fırtına sonrası hortum meydana geldi.

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Depremin merkezinde hortum dehşeti: Yaralılar var - Resim: 2

Hortumda hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu, depremzedelerin kaldığı çadırlar hava uçtu. 

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Depremin merkezinde hortum dehşeti: Yaralılar var - Resim: 3

Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

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Depremin merkezinde hortum dehşeti: Yaralılar var - Resim: 4
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