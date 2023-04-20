Depremin merkezinde hortum dehşeti: Yaralılar var
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Depremde hasar gören binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle yaralananlar oldu.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde fırtına sonrası hortum meydana geldi.
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Hortumda hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu, depremzedelerin kaldığı çadırlar hava uçtu.
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Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralananlar hastanelere kaldırıldı.
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