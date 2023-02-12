Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde kara yolu ve tarım arazilerinde de büyük hasar oluştu.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilin etkilendiği depremde binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Kahramanmaraş’ta, deprem birçok noktada yolları da tahrip etti.
İlk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi sınırlarında yer alan Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerinden geçen Çöçelli köyünün de yolu yerle bir oldu.
Yolda ve çevresindeki arazide oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Bölge İHA ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi.
Çöçelli Mahallesi Muhtarı Murat Sımsık, depremde büyük korku yaşadıklarını söyledi. Depremin etkisiyle kendilerini ailece dışarı attıklarını ve gün ağarmasıyla köyden çıkmaya çalışınca yollardaki derin yarık ve çatlakları gördüklerini anlatan Sımsık, “Adeta kıyameti yaşadık” dedi.