Depremin üzerinden 39 gün geçti... İşte Hatay'ın son hali

Her enkazı yakından takip eden ekipler, Akevler Mahallesi’ndeki bir enkazdan çıkan çelik kasayı koruma altına aldı. İş makinelerinin ayrıştırdığı en kazların arasında bir çok vatandaşın evlerinden kalan eşyaları ve anıları bulmak için çaba harcadığı görüldü.