  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Depremin yerle bir ettiği Hatay'da duygulandıran duvar yazıları

Depremin yerle bir ettiği Hatay'da duygulandıran duvar yazıları

Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da duvarlara ''Hatay'ı terk etme, ''Geri döneceğiz Hatay'' gibi yazılar yazıldığı görüldü.

Depremin yerle bir ettiği Hatay'da duygulandıran duvar yazıları - Resim: 1

Yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alan Hatay'daki duvar yazıları depremzelere motivasyon kaynağı oluyor.

1 / 6
Depremin yerle bir ettiği Hatay'da duygulandıran duvar yazıları - Resim: 2

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 2 deprem ve 20 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremlerin ardından çalışmalar devam ediyor.

2 / 6
Depremin yerle bir ettiği Hatay'da duygulandıran duvar yazıları - Resim: 3

AFAD'ın verilerine göre 42 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, 448 bin 18 kişi de bölgeden tahliye edildi. Depremden etkilenenler için çadır kent ve konteyner kentler de kuruluyor.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14 bin 740 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

3 / 6
Depremin yerle bir ettiği Hatay'da duygulandıran duvar yazıları - Resim: 4

SAĞLAM DUVARLARA SPREY BOYA YAZISI

Ağır hasar almayan ve gözle görülen noktalardaki duvarlara yazdıkları yazılar dikkat çekti.

Sprey boyayla duvarlara yazılan 'Hatay'ı terk etme', 'Geri döneceğiz Hatay', 'Seninleyiz Hatay' gibi yazılar, umut ışığı oldu.

4 / 6