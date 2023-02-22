Depremin yerle bir ettiği Hatay'da duygulandıran duvar yazıları
Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da duvarlara ''Hatay'ı terk etme, ''Geri döneceğiz Hatay'' gibi yazılar yazıldığı görüldü.
Yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alan Hatay'daki duvar yazıları depremzelere motivasyon kaynağı oluyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 2 deprem ve 20 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremlerin ardından çalışmalar devam ediyor.
AFAD'ın verilerine göre 42 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, 448 bin 18 kişi de bölgeden tahliye edildi. Depremden etkilenenler için çadır kent ve konteyner kentler de kuruluyor.
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14 bin 740 arama kurtarma personeli görev yapıyor.
SAĞLAM DUVARLARA SPREY BOYA YAZISI
Ağır hasar almayan ve gözle görülen noktalardaki duvarlara yazdıkları yazılar dikkat çekti.
Sprey boyayla duvarlara yazılan 'Hatay'ı terk etme', 'Geri döneceğiz Hatay', 'Seninleyiz Hatay' gibi yazılar, umut ışığı oldu.