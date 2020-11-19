Depremin yıktığı İzmir sessizliğe büründü

Deprem öncesinde yüzlerce vatandaşın yaşadığı yüksek katlı binalardan geriye ise 'sessizlik' kaldı. Hem apartmanlar hem de zeminde bulunan dükkanlar boşaltılırken, bölgede en sık rastlanılan manzara ise nakliye firmaları tarafından boşaltılan evler oldu.