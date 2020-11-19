SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI PİYASALARIN BEKLEDİĞİ FAİZ KARARINI AÇIKLADI
FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDAKİ DÜŞÜŞ KISA SÜRDÜ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Kasım 2020 12:40

Depremin yıktığı İzmir sessizliğe büründü

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6'lık depremin vurduğu İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde taşınma hareketliliği devam ediyor. Yıkım kararı çıkan binalarda oturanların büyük bir çoğunluğu başka evlere taşınırken, evlerinde az hasar bulunan birçok vatandaş da başka ilçelere göç etti.

Depremin yıktığı İzmir sessizliğe büründü

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6'lık depremin vurduğu İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde taşınma hareketliliği devam ediyor. Yıkım kararı çıkan binalarda oturanların büyük bir çoğunluğu başka evlere taşınırken, evlerinde az hasar bulunan birçok vatandaş da başka ilçelere göç etti.

1/ 15
Depremin yıktığı İzmir sessizliğe büründü

Deprem öncesinde yüzlerce vatandaşın yaşadığı yüksek katlı binalardan geriye ise 'sessizlik' kaldı. Hem apartmanlar hem de zeminde bulunan dükkanlar boşaltılırken, bölgede en sık rastlanılan manzara ise nakliye firmaları tarafından boşaltılan evler oldu.

2/ 15
Depremin yıktığı İzmir sessizliğe büründü

Kafe ve restoranların çoğunlukta olduğu caddelerde açık olan iş yeri sayısında da bir hayli azalma olduğu görüldü. Bölgedeki birçok yapı yıkılacağı günü beklerken, çocukların zaman geçirdiği oyun parkları da boş kaldı.

3/ 15
Depremin yıktığı İzmir sessizliğe büründü

'BÖLGE BOŞALMIŞ DURUMDA'
Bayraklı'ya bağlı Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde kuaförlük yapan Volkan Bıyık, çoğu vatandaşın bölgede oturmak istemediğini belirtti. Bıyık, "Durum içler acısı, bölge boşalmış durumda. Evleri güvenli olmasına, depremde hasar görmemesine rağmen birçok insan da evini boşalttı.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM