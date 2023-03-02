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Depremler sonrası şok iddia: Onlarca mezar kayıp!

Depremler binlerce binayı, tarihi yapıları, karayollarını, tarlaları tahrip ederken, mezarlıklarda da ağır hasarlara neden olurken, 50 mezarın kaybolduğu iddia edildi...

Depremler sonrası şok iddia: Onlarca mezar kayıp! - Resim: 1

Antakya'ya bağlı Demirköprü Mahallesi'ndeki mezarlık, yanında bulunan Asi Nehri'nin taşması ve zemindeki yarıklar nedeniyle zarar gördü.

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Depremler sonrası şok iddia: Onlarca mezar kayıp! - Resim: 2

Mezarlıktaki 50 mezarın nehir sularında kaybolduğu iddia edilirken, bir çok mezarın taşlarının düştüğü ve çökmeler yaşandığı görüldü. Mezarlardaki tahribat havadan da görüntülendi.

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Depremler sonrası şok iddia: Onlarca mezar kayıp! - Resim: 3

Hatay'da enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, depremlerin Demirköprü Asri Mezarlığı'nda da ağır tahribata neden olduğu ortaya çıktı. Mezar taşlarının kırıldığı ya da düştüğü, mezarlıkta çökmeler olduğu görüldü.

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Depremler sonrası şok iddia: Onlarca mezar kayıp! - Resim: 4

Mezarlardan 50'sinin ise Asi Nehri'nin taşan sularıyla kaybolduğu belirtildi. Kaybolan mezarların kime ait olduğu ise henüz bilinmiyor. Mezarlık çevresinde onarma çalışmaları yapılıyor.

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