Depremler sonrası şok iddia: Onlarca mezar kayıp!

Hatay'da enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, depremlerin Demirköprü Asri Mezarlığı'nda da ağır tahribata neden olduğu ortaya çıktı. Mezar taşlarının kırıldığı ya da düştüğü, mezarlıkta çökmeler olduğu görüldü.