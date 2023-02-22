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Depremlerin ardından tarihi çarşıdan geriye bu kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremler, taş ve ahşaptan yapılan yaklaşık 500 yıllık Maraş Kapalı Çarşısı'na da zarar verdi.

Depremlerin ardından tarihi çarşıdan geriye bu kaldı - Resim: 1

Dulkadiroğlu Beyi Alaüddevle Bey`in 1500`lü yıllarda inşa ettirdiği, 9 giriş ve 495 iş yerinden oluşan tarihi Maraş Çarşısı da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendi.

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Depremlerin ardından tarihi çarşıdan geriye bu kaldı - Resim: 2

Sarsıntılardan dolayı bazı dükkanlarda çatlaklar oluştu, tarihi çarşı çevresinde bulunan taş ve ahşap iş yerleri yıkıldı.

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Depremlerin ardından tarihi çarşıdan geriye bu kaldı - Resim: 3

Çevresinde dar sokaklarda bulunan tarihi dükkanlar, müze ve konakların yanı sıra geçen yıllarda restore edilerek pansiyon ve kafeye dönüştürülen yapılar depremde hasar gördü.

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Depremlerin ardından tarihi çarşıdan geriye bu kaldı - Resim: 4

Depremler nedeniyle enkaza dönüşen taş ve ahşap evler ile Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı`nın son hali dronla görüntülendi.

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