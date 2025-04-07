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Depremzede aileler birbirine girdi: Yaralılar var

Kahramanmaraş’ta komşu iki aile arasında çıkan kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Depremzede aileler birbirine girdi: Yaralılar var - Resim: 1

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi kırsalında müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşu olan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Depremzede aileler birbirine girdi: Yaralılar var - Resim: 2

Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kavga anı ise evde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga esnasında sinirlerine hakim olamayan bir kişinin av tüfeğini çıkarttığı görüldü.

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Depremzede aileler birbirine girdi: Yaralılar var - Resim: 3
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