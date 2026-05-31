Depremzede ailenin sadece 650 gram doğan 'Leyloş' bebeği aylardır süren yaşam savaşını kazandı
6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'dan Antalya'ya yerleşen Yalçın ailesinin 24 haftalıkken sadece 650 gram ağırlığında doğan bebekleri Leyla, 4 ay süren yoğun bakım mücadelesini kazandı. Uzman doktorların %50 yaşama şansı verdiği 'Leyloş' bebek, sağlıklı bir şekilde taburcu edilerek evine kavuştu.
6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'daki ev ve iş yerlerini kaybederek Antalya'ya yerleşen Duygu (33) ve Ali Yalçın (35) çiftinin ilk bebekleri Leyla İlge, henüz 24 haftalıkken 33 santimetre boyunda ve 650 gram ağırlığında dünyaya geldi.
Annesinin rahim ağzı açıklığı (yetmezliği) nedeniyle gerçekleşen bu beklenmedik erken doğumun ardından Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan ve ailesinin sevgiyle 'Leyloş' adını verdiği minik bebek, 4 ay süren zorlu yaşam mücadelesini kazanarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.
Hamilelik sürecinde karnı dahi tam büyümeden aniden doğumla karşı karşıya kaldıklarını belirten anne Duygu Yalçın, o zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "Karnınızda taşıyorsunuz ancak hiçbir şey hayal ettiğiniz gibi olmuyor, her şey çok ani gelişiyor. Kızımızı ilk kez kuvözde gördük çünkü acil müdahale gerekiyordu. Onu ancak üç hafta sonra, 800 grama ulaştığında ilk kez kucağıma alabildim. Atletimin içine giriyordu, küçücüktü, tutamadım bile. Ancak o an onun ne kadar güçlü bir bebek olduğunu hissettim."
Olayın tıbbi boyutunu değerlendiren Yenidoğan (Neonatoloji) Uzmanı Doç. Dr. Ali Annagür, 24 hafta ve altında doğan bebeklerde kalp, akciğer ve beyin gibi sistemlerde ciddi komplikasyonlar görüldüğünü ve bu bebeklerin yaklaşık yüzde 50'sinin kaybedildiğini belirtti.