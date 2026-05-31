Depremzede ailenin sadece 650 gram doğan 'Leyloş' bebeği aylardır süren yaşam savaşını kazandı

Hamilelik sürecinde karnı dahi tam büyümeden aniden doğumla karşı karşıya kaldıklarını belirten anne Duygu Yalçın, o zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "Karnınızda taşıyorsunuz ancak hiçbir şey hayal ettiğiniz gibi olmuyor, her şey çok ani gelişiyor. Kızımızı ilk kez kuvözde gördük çünkü acil müdahale gerekiyordu. Onu ancak üç hafta sonra, 800 grama ulaştığında ilk kez kucağıma alabildim. Atletimin içine giriyordu, küçücüktü, tutamadım bile. Ancak o an onun ne kadar güçlü bir bebek olduğunu hissettim."