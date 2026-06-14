Depremzede esnafın aracını çalıştıramayınca iterek çaldılar! O anlar kamerada

Durumun fark edilmesi üzerine yapılan ihbarla kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kamera kayıtlarını delil olarak dosyaya ekleyerek şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Emeğiyle aldığı aracının bulunmasını bekleyen esnaf A.Ö., yetkililere seslenerek emniyet güçlerine olan inancını dile getirdi. A.Ö. yaptığı açıklamada, "Dün gece saat 01.30'da iş yerinde çalıştığımız esnada motosikletim kapının önünden çalındı. Polisimizden yardım bekliyorum. Allah'a şükür helal parayla alınmış ve emek dökülmüş bir motosiklet. Motosikletimin bulunması için devletime, polisime güveniyorum" ifadelerini kullandı.