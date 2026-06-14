Depremzede esnafın aracını çalıştıramayınca iterek çaldılar! O anlar kamerada
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de balıkçılık yapan esnaf A.Ö.'nün motosikleti, gece saatlerinde iş yerinin önünden iki şüpheli tarafından çalındı. Çalıştıramadıkları motosikleti iterek götüren hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yeni Mahalle'de balıkçılık yaparak geçimini sağlayan esnaf A.Ö., iş yerinde mesaide olduğu sırada kapının önüne park ettiği motosikletinin çalınması üzerine emniyet güçlerinden yardım istedi. Hırsızlık vakası, gece saat 01.30 sıralarında Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle sınırları içerisinde faaliyet gösteren balıkçı esnafının iş yerinin önünde meydana geldi. İş yeri sahibi A.Ö. içeride çalıştığı esnada motosiklete yaklaşan iki şüpheli, aracı düz kontak veya benzeri bir yöntemle çalıştırmayı başaramadı. Bunun üzerine şahısların, park halindeki motosikleti insan gücüyle ittirerek olay yerinden uzaklaştırdıkları görüldü.
Durumun fark edilmesi üzerine yapılan ihbarla kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kamera kayıtlarını delil olarak dosyaya ekleyerek şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Emeğiyle aldığı aracının bulunmasını bekleyen esnaf A.Ö., yetkililere seslenerek emniyet güçlerine olan inancını dile getirdi. A.Ö. yaptığı açıklamada, "Dün gece saat 01.30'da iş yerinde çalıştığımız esnada motosikletim kapının önünden çalındı. Polisimizden yardım bekliyorum. Allah'a şükür helal parayla alınmış ve emek dökülmüş bir motosiklet. Motosikletimin bulunması için devletime, polisime güveniyorum" ifadelerini kullandı.