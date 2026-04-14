Depremzede esnafın kabusu olan yüzsüz hırsızların baka baka, seçe seçe hırsızlığı kamerada!
Hatay'da prefabrik çarşıyı mesken tutan hırsızlar, bu kez "müşteri" titizliğiyle soygun yaptı... Gece yarısı elektrikli motosikletle gelen 5 şahıs, esnaf M.T.'nin tezgahından ayakkabıları tek tek numaralarına bakarak seçip çaldı.
Hatay'da prefabrik çarşıya elektrikli motosikletle gelen hırsızların, ayakkabıları numaralarına bakarak iş yeri önündeki ayakkabıları çaldıkları anlar kameraya yansıdı. Çalınan ayakkabılar nedeniyle yaklaşık 50 bin TL zarara uğrayan esnaf M.T., hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.
Olay, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan prefabrik uzun çarşıda yaşandı. Gece saatlerinde çarşıya giren elektrikli motosikletli 5 şahıs, esnaf M.T.'ın iş yerini hedef aldı. Motosikleti, M.T.'ın iş yerine yanaştıran 5 kişiden 2'si mavi çadırı kaldırıp altındaki ayakkabıları çalarken diğer şahıslar gözcülük yaptı.
Ayakkabıları numaralarına bakarak çalan hırsızların o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bayram hazırlığı için stok yaptığı ayakkabıları çalınan M.T., kendine haber verilmesi üzerine gittiği iş yerinde ayakkabıların çalındığını fark etti.
Hırsızların çaldığı ayakkabılarla yaklaşık 50 bin TL zarara uğrayan esnaf M.T., hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyor.