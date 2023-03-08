Depremzede esnafın yeni iş yeri sokaklar oldu...
Depremlerde Malatya'da iş yerleri hasar gören esnaf, dükkanlarının önünde işlerini sürdürmeye çalışıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya`da, Yeni Sanayi Sitesi`nde faaliyet gösteren iş yerleri de hasar gördü. Esnafın bir kısmı hasar alan dükkanlarının önünde işlerine devam ederek hayata tutunmaya çalışıyor.
Malatya İmalat Demir ve Tamir Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Kahraman Çıkla, karma bir sanayi sitesi olan alanda 2 bin 500`e yakın dükkanın yer aldığını söyledi.
Sitedeki 1700’e yakın dükkanın orta ve ağır hasarlı olduğuna dikkat çeken Çıkla, "Esnafımızı, iş yerlerini mümkün olduğu kadar açık tutması için çağırdık. Gelip dükkanlarını açanlar oldu. Esnafımız içeriye girmeden dükkanlarının kapısının önünde çalışıyorlar" dedi.
Toparlanmak için esnafın çalışması gerektiğinin altını çizen Çıkla, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu anlamda esnafımıza önem verilmesi lazım. Sanayi siteleri çok önemli. Toparlanma için bu sanayi sitelerinin öncelikli olması düşüncesindeyiz. Bizlerin ayakta kalması için muhakkak destekler olması lazım. Görüşmelerimizde bunu hep dile getirdik. Projeler sunduk. Malatya`da yerinde dönüşüm ya da yeni yapılacak sanayi sitesi kurulmasını talep ettik. Bu talepleri verirken çözüm önerileri de sunduk. Devletimizin bize önem vermesi ve özen göstermesi gerekir. Hep birlikte bu işin altından kalkalım."