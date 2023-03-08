Depremzede esnafın yeni iş yeri sokaklar oldu...

Toparlanmak için esnafın çalışması gerektiğinin altını çizen Çıkla, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlamda esnafımıza önem verilmesi lazım. Sanayi siteleri çok önemli. Toparlanma için bu sanayi sitelerinin öncelikli olması düşüncesindeyiz. Bizlerin ayakta kalması için muhakkak destekler olması lazım. Görüşmelerimizde bunu hep dile getirdik. Projeler sunduk. Malatya`da yerinde dönüşüm ya da yeni yapılacak sanayi sitesi kurulmasını talep ettik. Bu talepleri verirken çözüm önerileri de sunduk. Devletimizin bize önem vermesi ve özen göstermesi gerekir. Hep birlikte bu işin altından kalkalım."