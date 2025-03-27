Depremzede gelin ve kayınpeder hem ortak hem de kendi işlerinin patronu oldu

Oto yıkamada geliniyle birlikte 6 aydır çalışan Selahattin Ertürk, "Bu iş yerini açalı 6 ay oldu. Burada oto yıkama, halı, koltuk, yorgan, battaniye yıkama ve ev temizliği gibi işleri yapıyoruz. Gelinimle birlikte bu iş yerinde çalışıyoruz. İşlerimiz iyi ve güzel gidiyor. Gelinim ile oğlumun fikriydi ve ben de onlara yardımcı oluyorum. Hayatın ne getireceği belli olmuyor, bu yüzden gelinimle birlikte çalışıyoruz. Aklıma gelmezdi ama nasip buradaymış" dedi.