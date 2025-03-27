Depremzede gelin ve kayınpeder hem ortak hem de kendi işlerinin patronu oldu
Asrın felaketiyle yerle bir olan illerimizden biri olan Hatay'da bir gelin ile kayınpederi ortak olup açtıkları oto yıkamacıda kendi işlerinin patronu oldu...
Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde yaşayan Aslı Pekşen Ertürk, kayınpederi Selahattin Ertürk ile birlikte 6 ay önce açtıkları oto yıkamacı iş yerinde birlikte çalışıyor.
Gelin Ertürk kayınpederiyle birlikte ortak açtıkları iş yerinde; araç yıkama, halı, koltuk, yorgan ve battaniye yıkama gibi hizmetler sunuyor. Açtığı iş yerinde zorlu şartlara rağmen mesai yapan Gelin Ertürk, görenlerin takdirini topluyor.
Gelin Ertürk, araçların iç dış temizliğini 300 TL’ye, halı yıkamanın metrekaresini 80 ile 90 TL arasında yıkadıklarını ifade etti.
Oto yıkamada geliniyle birlikte 6 aydır çalışan Selahattin Ertürk, "Bu iş yerini açalı 6 ay oldu. Burada oto yıkama, halı, koltuk, yorgan, battaniye yıkama ve ev temizliği gibi işleri yapıyoruz. Gelinimle birlikte bu iş yerinde çalışıyoruz. İşlerimiz iyi ve güzel gidiyor. Gelinim ile oğlumun fikriydi ve ben de onlara yardımcı oluyorum. Hayatın ne getireceği belli olmuyor, bu yüzden gelinimle birlikte çalışıyoruz. Aklıma gelmezdi ama nasip buradaymış" dedi.