Depremzedeler 3,5 yıl sonra villa tipi konutlarına kavuştu
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’nın Pütürge ile Doğanyol ilçelerinde villa tipi evler hak sahiplerine teslim edildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Pütürge ile Doğanyol ilçelerinde üç yılda yapılan yatırımlarla depremin izleri silindi. Sivrice depreminden etkilenen 2 ilçede 6 ayda villa tipi evler teslim edildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Pütürge ile Doğanyol ilçelerinde üç yılda yapılan yatırımlarla depremin izleri silindi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilenirken bazı binalar yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar gördü.
6.8 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisini gösterdiği ilçelerin başında gelen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ise 4 vatandaş hayatını kaybederken, evlerin büyük bölümü hasar gördü.