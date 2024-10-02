Depremzedeler 3,5 yıl sonra villa tipi konutlarına kavuştu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilenirken bazı binalar yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar gördü.