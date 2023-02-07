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Depremzedeler en zor geceyi böyle geçirdi...

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden olan depremin üzerinden 24 saat geçerken enkaz yanında yakınlarından gelecek haberi bekleyenler buz gibi soğukta yaktıkları ateşlerin başında sabahladı....

Depremzedeler en zor geceyi böyle geçirdi... - Resim: 1

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu.

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Depremzedeler en zor geceyi böyle geçirdi... - Resim: 2

Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi. 

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Depremzedeler en zor geceyi böyle geçirdi... - Resim: 3

Vatandaş ilk geceyi buz gibi soğukta yakınlarından gelecek iyi bir haber umuduyla geçirdi...

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Depremzedeler en zor geceyi böyle geçirdi... - Resim: 4
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