Depremzedeler en zor geceyi böyle geçirdi...
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden olan depremin üzerinden 24 saat geçerken enkaz yanında yakınlarından gelecek haberi bekleyenler buz gibi soğukta yaktıkları ateşlerin başında sabahladı....
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu.
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Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.
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Vatandaş ilk geceyi buz gibi soğukta yakınlarından gelecek iyi bir haber umuduyla geçirdi...
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