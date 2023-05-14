Depremzedeler konteynerlerde oy kullandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkım ve can kayıplarına neden olduğu Hatay’da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yaklaşık 1 milyonun oy verme işlemleri saat 08.00’de başladı.