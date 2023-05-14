Depremzedeler konteynerlerde oy kullandı
Hatay'da yaklaşık 1 milyon seçmenin hasarsız okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan konteynerlerde oy verme işlemleri başladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkım ve can kayıplarına neden olduğu Hatay’da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yaklaşık 1 milyonun oy verme işlemleri saat 08.00’de başladı.
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Vatandaşlar, hasarsız olan okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan 400 konteynerde oy vermek için yoğunluk oluşturdu.
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Oy vermek için memleketine dönen çok sayıda vatandaş da bavullarıyla birlikte oy sırasına girdi.
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Deprem nedeniyle kenti terk ettikleri için uzun süredir birbirini göremeyen komşular ve akrabalar da okullarda hasret giderdi.
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