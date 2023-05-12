Depremzedeleri dolandıran şerefsizler çetesi çökertildi

DHA'nın haberine göre yapılan araştırmada, Kocaeli, Mardin ve İstanbul'da 13’ü depremzede, 21 kişiyi yaklaşık 250 bin lira kapora alarak dolandıran 24 şüphelinin adresleri tespit edildi. Şüpheliler adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.