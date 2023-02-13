Depremzedelerin malzemesini çalan 10 hırsız tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Adana'da 12 apartman yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar aldı. Birçok bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Durumu fırsat bilenler, boş binalara girip, hırsızlık yapmaya başladı.