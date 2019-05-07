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  3. 07 Mayıs 2019 15:32

Depresyona giren sevgilisi için öyle bir şey yaptı ki...

Bir adam, depresyona giren sevgilisini yeniden sağlığına kavuşturmak için görünürde küçük ama manevi anlamda büyük olan öyle bir şey yaptı ki sosyal medyadan bu duruma övgü yağdı.

Depresyona giren sevgilisi için öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisi depresyona giren genç adam, onun için güzel bir jest yapmaya karar verdi. Reddit kullanıcısı olan bu adam yaptığı jesti paylaşınca sosyal medyadan da çok güzel övgüler aldı.

Depresyon yaşayan kişiye de yakınlarına da büyük bir üzüntü verebiliyor. 'Bovadeez' adındaki Reddit kullanıcısı da depresyonda olan sevgilisinin bu haline daha fazla dayanamayıp onun için bir şeyler yapmaya ve onun yeniden yüzünü güldürmeye çalışmış.

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Depresyona giren sevgilisi için öyle bir şey yaptı ki...

Önce boş ve renksiz dondurma çubukları alarak işe başlamış bu düşünceli adam...

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Depresyona giren sevgilisi için öyle bir şey yaptı ki...

Dondurma çubuklarını tek tek rengarenk boyamış. Ve bu renklerin her birine bir anlam yüklemiş.

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Depresyona giren sevgilisi için öyle bir şey yaptı ki...

Çubukların üzerine sevgilisine moral ve motivasyon verecek ünlü şairlerin ya da düşünürlerinin sözlerini, replikleri yazarak bunları bir kavanoza koymuş. Sevgilisi her yeni güne bu çubuklardan birini çekerek başlasın ve içi umutla dolsun istemiş.

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