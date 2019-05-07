Depresyona giren sevgilisi için öyle bir şey yaptı ki...
Bir adam, depresyona giren sevgilisini yeniden sağlığına kavuşturmak için görünürde küçük ama manevi anlamda büyük olan öyle bir şey yaptı ki sosyal medyadan bu duruma övgü yağdı.
Sevgilisi depresyona giren genç adam, onun için güzel bir jest yapmaya karar verdi. Reddit kullanıcısı olan bu adam yaptığı jesti paylaşınca sosyal medyadan da çok güzel övgüler aldı.
Depresyon yaşayan kişiye de yakınlarına da büyük bir üzüntü verebiliyor. 'Bovadeez' adındaki Reddit kullanıcısı da depresyonda olan sevgilisinin bu haline daha fazla dayanamayıp onun için bir şeyler yapmaya ve onun yeniden yüzünü güldürmeye çalışmış.