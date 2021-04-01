Depresyonla mücadele eden sosyal medya fenomeni intihar etti
Seyahatleri sırasında sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile kısa sürede fenomen olan Avustralyalı Lee Macmillan, geçen hafta intihar ederek yaşamına son verdi.
Eski erkek arkadaşı Max Bidstrup, yaptığı açıklamada Lee'nin olağan üstü bir yaşam yaşadığını ama tüm çabasına rağmen depresyonu aşamadığını ve hayatına son verdiğini söyledi.
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Max, Lee'yi hayatının her anında özleyeceğini söyledi. Max ve Lee çifti 2016 yılında Kanada'da bir seyahat sırasında tanışıp ilişki yaşamaya başladı.
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Çift, ilişkileri boyunca sürekli farklı ülkelere seyahat edip çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Çift geçen sene ayrıldıklarını açıklayarak hayranlarını büyük bir şaşkınlığa uğratmıştı.
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