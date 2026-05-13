Dere kenarında can pazar! Aşağı düşen 11 yaşındaki çocuğu vatandaşların başarılı operasyonu kurtardı

Küçük çocuğu sudan çıkarmayı başaran vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazide sedyeye alınan E.Y., vatandaşlar ve ekiplerin koordineli çalışmasıyla güvenli alana taşındı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.Y. tedavi altına alındı. Hastaneden gelen ilk bilgilere göre, talihsiz çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinin hızlı ve cesur müdahalesi, olası bir facianın önüne geçerek küçük çocuğun hayata tutunmasını sağladı.