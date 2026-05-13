Dere kenarında can pazar! Aşağı düşen 11 yaşındaki çocuğu vatandaşların başarılı operasyonu kurtardı
Artvin Borçka’da dere kenarında dengesini kaybederek suya düşen 11 yaşındaki E.Y., akıntıyla yüzlerce metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların zamanla yarıştığı o anlarda, 10 metrelik istinat duvarından halatlarla inen kahramanlar küçük çocuğu sudan çıkarmayı başardı. Mucize kurtuluş saniye saniye kamerada...
Artvin’in Borçka ilçesi Aksu Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Dere kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden 11 yaşındaki E.Y., coşkun akan dere sularına düşerek akıntıya kapıldı.
Suya düşen çocuğun akıntıyla birlikte yaklaşık 300 metre boyunca sürüklendiğini gören mahalle sakinleri, hiç tereddüt etmeden yardıma koştu. Çocuğun sarp bir noktada durduğunu fark eden vatandaşlar, 10 metre yüksekliğindeki dev istinat duvarından halat yardımıyla dere yatağına inerek adeta zamanla yarıştı.
Küçük çocuğu sudan çıkarmayı başaran vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazide sedyeye alınan E.Y., vatandaşlar ve ekiplerin koordineli çalışmasıyla güvenli alana taşındı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.Y. tedavi altına alındı. Hastaneden gelen ilk bilgilere göre, talihsiz çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinin hızlı ve cesur müdahalesi, olası bir facianın önüne geçerek küçük çocuğun hayata tutunmasını sağladı.