Dere siyaha büründü, kokudan pencere açamıyorlar

Vatandaşların hem kanserojen etkiden hem de ağır kokudan dolayı şikayetçi olduğunu dile getiren Tunca, "Yetkililerin hiçbir şekilde bir adım atmamasına da vatandaşlar tepkili. Bizler Ergeneli vatandaşlar olarak bir an önce bu kokulardan uzaklaşmak ve sağlıklı bir Ergene’de yaşamak istiyoruz” sözlerini kullandı.