Derede korkutan görüntü
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyündeki derede yaşanan balık ölümleri, tedirgin etti.
Kaynak: DHA
Danişment köyü sahili yakınında bulunan derede, kıyıya yüzlerce balık ölüsü vurdu.
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Sabah saatlerinde sahile gidenler, Danişment Deresi'nde yüzlerce balığın öldüğünü gördü.
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Bölgedekiler, durumu jandarma ve Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi.
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Balıkların ölüm nedeninin balıklardan ve dereden alınacak numunelerin incelenmesinin ardından belirleneceği kaydedildi. (DHA)
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