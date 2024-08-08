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Derede korkutan görüntü

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyündeki derede yaşanan balık ölümleri, tedirgin etti.

Kaynak: DHA
Derede korkutan görüntü - Resim: 1

Danişment köyü sahili yakınında bulunan derede, kıyıya yüzlerce balık ölüsü vurdu. 

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Derede korkutan görüntü - Resim: 2

Sabah saatlerinde sahile gidenler, Danişment Deresi'nde yüzlerce balığın öldüğünü gördü. 

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Derede korkutan görüntü - Resim: 3

Bölgedekiler, durumu jandarma ve Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. 

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Derede korkutan görüntü - Resim: 4

Balıkların ölüm nedeninin balıklardan ve dereden alınacak numunelerin incelenmesinin ardından belirleneceği kaydedildi. (DHA)

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