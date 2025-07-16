Dereye akan lağım suyu, mahalleliyi canından bezdirdi

Özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve küçük çocuklar için bölgenin yaşanmaz hale geldiğini belirten mahalle sakinleri, "Dere hattının hemen yakınında bir iki tane eğitim kurumu yer alıyor. Bu şartlarda çocukların eğitim aldığı ortamın kabul edilemez. Dere acilen ıslah edilsin. Üzeri kapatılarak çevresi sosyal donatıya uygun hale getirilsin. Çocuklar, yaşlılar ve tüm bölge halkı için sağlıklı bir ortam oluşturulsun" dedi.