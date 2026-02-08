Dereye düşmüştü... Kalp masajıyla hayata döndürüldü
Bursa'DA dereye düşen bir kişi, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Kaynak: İHA
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere içerisinde hareketsiz halde yatan 35 yaşındaki M.B.'yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalbi duran genç adama sağlık ekipleri tarafından dere içerisinde yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapıldı.
Yapılan müdahale sonucu kalbi yeniden çalıştırılan şahıs hayata döndürüldü.
