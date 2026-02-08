  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dereye düşmüştü... Kalp masajıyla hayata döndürüldü

Dereye düşmüştü... Kalp masajıyla hayata döndürüldü

Bursa'DA dereye düşen bir kişi, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Kaynak: İHA
Dereye düşmüştü... Kalp masajıyla hayata döndürüldü - Resim: 1

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere içerisinde hareketsiz halde yatan 35 yaşındaki M.B.'yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

1 / 11
Dereye düşmüştü... Kalp masajıyla hayata döndürüldü - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

2 / 11
Dereye düşmüştü... Kalp masajıyla hayata döndürüldü - Resim: 3

Kalbi duran genç adama sağlık ekipleri tarafından dere içerisinde yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. 

3 / 11
Dereye düşmüştü... Kalp masajıyla hayata döndürüldü - Resim: 4

Yapılan müdahale sonucu kalbi yeniden çalıştırılan şahıs hayata döndürüldü. 

4 / 11