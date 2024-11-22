Dershanede yangın: Bir öğretmen yaşamını yitirdi
Sivas'ta dershane çatısında çıkan yangında bir öğretmen ölü olarak bulundu.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgilere göre yangın Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana geldi.
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Bilinmeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın dershane olarak kullanılan üst katında yangın çıktı.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yapılan incelemede öğretmen C.B. ölü olarak bulundu.
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