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Dershanede yangın: Bir öğretmen yaşamını yitirdi

Sivas'ta dershane çatısında çıkan yangında bir öğretmen ölü olarak bulundu.

Kaynak: DHA / İHA
Dershanede yangın: Bir öğretmen yaşamını yitirdi - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre yangın Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana geldi.

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Dershanede yangın: Bir öğretmen yaşamını yitirdi - Resim: 2

Bilinmeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın dershane olarak kullanılan üst katında yangın çıktı.

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Dershanede yangın: Bir öğretmen yaşamını yitirdi - Resim: 3

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Dershanede yangın: Bir öğretmen yaşamını yitirdi - Resim: 4

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yapılan incelemede öğretmen C.B. ölü olarak bulundu.

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