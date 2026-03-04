''Destansı Öfke'' ABD'ye pahalıya patladı: İşte İran savaşının maliyeti
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ''Destansı Öfke'' adlı operasyonda beşinci güne girildi. Savaşın şimdiden ABD'ye 1 milyar dolardan fazla maliyet getirdiği tahmin ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 hafta veya daha az sürebileceğini söylediği operasyonun ABD ekonomisinde 210 milyar dolar kayıp yaratabileceği belirtiliyor.
ABD ve İsrail ordusu, 28 Şubat Cumartesi günü İran'a ortak saldırı başlattı. İran ise misilleme saldırılarıyla karşılık verdi. Savaşta beşinci güne girilirken ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) operasyonun bilançosuyla ilgili açıklama yaptı. CENTCOM, 100 saatten az sürede yaklaşık 2 bin İran hedefinin vurulduğunu bildirdi. İran'ın ise 500'den fazla füze, 2 bini aşkın İHA fırlattığı belirtildi.
ABD'nin ''Destansı Öfke'' verdiği operasyonun maliyeti ise merak konusu oldu.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Kuveyt'te düşürülen üç adet F-15E jetinin faturası tek başına 300 milyon dolar oldu. Uzmanlara göre toplam ekonomik kayıp 210 milyar dolara kadar çıkabilir.
KAYIPLAR VE MÜHİMMAT GİDERLERİ
Düşen jetler: Kuveyt’te düşürüldüğü doğrulanan 3 adet F-15E Strike Eagle uçağının tanesi 90 milyon dolardan, toplam 300 milyon dolar kayıp yarattı.
Tomahawk füzeleri: Adedi 2 milyon dolar olan bu füzelerden operasyonun ilk saatlerinde onlarcası ateşlendi.
Kamikaze İHA'lar: Operasyonun genelinde kullanılan tek yönlü İHA sistemlerinin toplam maliyeti 43,8 milyon dolar olarak hesaplandı.
İŞLETME VE LOJİSTİK MALİYETLERİ
Bombardıman uçakları: B-2 bombardıman uçakları gökyüzünde kaldığı her saatin maliyeti 130 bin ila 150 bin dolar arasında.
Uçak gemileri: Bölgeye konuşlandırılan iki uçak gemisi grubunun günlük işletme maliyeti 13 milyon dolar.
Savaş öncesi hazırlık: Operasyon başlamadan önce bölgeye yapılan askeri sevkiyat ve hazırlık süreci 630 milyon dolara mal oldu.