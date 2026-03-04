''Destansı Öfke'' ABD'ye pahalıya patladı: İşte İran savaşının maliyeti

İŞLETME VE LOJİSTİK MALİYETLERİ

Bombardıman uçakları: B-2 bombardıman uçakları gökyüzünde kaldığı her saatin maliyeti 130 bin ila 150 bin dolar arasında.

Uçak gemileri: Bölgeye konuşlandırılan iki uçak gemisi grubunun günlük işletme maliyeti 13 milyon dolar.

Savaş öncesi hazırlık: Operasyon başlamadan önce bölgeye yapılan askeri sevkiyat ve hazırlık süreci 630 milyon dolara mal oldu.