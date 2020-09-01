Detaylar belli oldu: İşte pandemide esnek çalışmanın şartları
Ankara Valiliği tarafından Cumhurbaşkanlığı'nın 'COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' genelgesi kapsamında yeni bir genelge yayımlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar ile Ankara il sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirlendi.
Ankara Valiliğince, Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Başkent'te uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirlendi.
Genelgede, "Sağlık ve güvenlik personeli hariç, esnek çalışma yöntemlerine ilişkin belirlenen usul ve esaslar dikkate alınmak kaydıyla ilçe kaymakamları ve valiliğimize bağlı kurum amirleri kendi kurum ve birimlerindeki ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeler yapabilecektir. Bu kapsamda 1 Eylül 2020'den itibaren valiliğimiz birimlerinde çalışan personelin durumlarının değerlendirilerek; birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır" ifadesi kullanıldı.
Gereğinin yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi, vali yardımcıları, kaymakamlıklar, valilik bölge ve il müdürlükleri ile birimlerine gönderilen genelgeye göre 'esnek çalışma' modelinin ayrıntıları ise şöyle: