Detaylar belli oldu: İşte pandemide esnek çalışmanın şartları

Genelgede, "Sağlık ve güvenlik personeli hariç, esnek çalışma yöntemlerine ilişkin belirlenen usul ve esaslar dikkate alınmak kaydıyla ilçe kaymakamları ve valiliğimize bağlı kurum amirleri kendi kurum ve birimlerindeki ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeler yapabilecektir. Bu kapsamda 1 Eylül 2020'den itibaren valiliğimiz birimlerinde çalışan personelin durumlarının değerlendirilerek; birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır" ifadesi kullanıldı.