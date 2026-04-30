Deutsche Bank'tan altın için çok konuşulacak tahmin: 5 yıl içinde bu seviyeye ulaşacak!
Jeopolitik gerilimlerle dalgalanan altın fiyatları için Alman bankacılık devi Deutsche Bank'tan çarpıcı bir rapor geldi. Banka, merkez bankalarının dolar rezervlerini azaltıp altın payını artırdığına dikkat çekti. Banka analistleri, uzun vadede altının ulaşabileceği seviyeyi açıkladı.
Orta Doğu'dan gelen haber akışları altın fiyatları etkilemeye devam ediyor. Ocak ayında 7.811 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 6.700 TL civarında işlem görüyor. Yatırımcılar ''Altın tekrar yükselecek mi?'' sorusuna yanıt ararken, Alman bankacılık devi Deutsche Bank'tan altın için kapsamlı bir rapor geldi. Banka yayımladığı raporda küresel sistemin "ılımlı" bir dönemden daha dalgalı ve dolar bağımlılığının azaldığı yeni bir sürece girdiğini belirtti.
Raporda, geçmişte küresel düzenin öncüsü olan ABD merkezli liberal ticaret sisteminin yerini, daha farklı bir güvenlik ve ticaret anlayışına bıraktığı vurgulanıyor. Bu dönüşümün en somut kanıtı olarak ise merkez bankalarının rezerv tercihleri gösteriliyor. Banka verilerine göre; doların rezervlerdeki payı yüzde 60’lardan yüzde 40’lara gerilerken, altının payı üç katına çıkarak yüzde 30 seviyesine ulaştı.
Deutsche Bank analistlerine göre, altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikleyen ana unsur, Batı dışındaki ülkelerin savunma ve güvenlik ilişkilerini güçlendirmek adına altın alımlarını artırması. Banka, gelişmekte olan ekonomilerin döviz rezervlerini 5 trilyon dolar seviyesine düşürmesi ve altının rezervlerdeki payını yüzde 40’a çıkarması durumunda, küresel dengelerin tamamen değişeceğini savunuyor.
Ons altın için 8 bin dolar tahmini
Analizin en çarpıcı kısmı ise fiyat tahminleri oldu. Uzun vadede altının, dolara bağımlılığı düşük bir finansal sistemde "dengeleyici" bir güven unsuru olacağı öngörülüyor. Raporda, "yeni para düzeni" içerisinde altının rezerv payının artmaya devam edeceği ve bu süreçte fiyatların önümüzdeki beş yıl içinde 8 bin dolar seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.