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  3. 05 Nisan 2020 17:50

Dev alışveriş merkezi 3 bin yataklı hastaneye dönüştürüldü

İran’da koronavirüs (Covid-19) hastalarının artmasıyla hastanelerin yetersiz kalması üzerine alışveriş merkezleri hastane olarak kullanılmaya başlandı.

Dev alışveriş merkezi 3 bin yataklı hastaneye dönüştürüldü

İran’da koronavirüs (Covid-19) hastalarının artmasıyla hastanelerin yetersiz kalması üzerine alışveriş merkezleri hastane olarak kullanılmaya başlandı.

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Dev alışveriş merkezi 3 bin yataklı hastaneye dönüştürüldü

Başkent Tahran’ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan İran Mall Alışveriş Merkezi, koronavirüs hastalarının tedavisi için 3 bin yataklık hastaneye dönüştürüldü.

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Dev alışveriş merkezi 3 bin yataklı hastaneye dönüştürüldü

RENGARENK ÜRÜNLERİN YERİNİ YATAKLAR ALDI

Bir zamanlar Tahranlıların alışveriş yaptığı merkezde, rengârenk ürünlerin yerini hastalar için ayrılmış yataklar aldı. Daha çok nekahat dönemi ve durumu göreceli iyi olan hastalar için kullanılan merkezde, hasta ziyaretlerine izin verilmediğinden hastalar cep telefonu aracılığı ile aileleriyle görüntülü olarak irtibat kuruyor.

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Dev alışveriş merkezi 3 bin yataklı hastaneye dönüştürüldü

Bu arada, Sağlık Bakanı Sait Nemeki ve Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, merkeze ziyarette bulundu.

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