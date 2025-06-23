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  4. Dev anketin sonuçları açıklandı: 30 büyükşehirde partilerin oy oranları belli oldu

Dev anketin sonuçları açıklandı: 30 büyükşehirde partilerin oy oranları belli oldu

ORC Araştırma, mayıs ve haziran ayında yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre büyükşehirlerde partilerin oy oranlarını açıkladı.

Dev anketin sonuçları açıklandı: 30 büyükşehirde partilerin oy oranları belli oldu - Resim: 1

ORC Araştırma, mayıs ve haziran ayında yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre siyasi partilerin büyükşehirlerdeki oy oranlarını açıkladı. ORC'nin sosyal medya hesabından paylaştığı anket sonuçlarında DEM Parti'nin yer almaması dikkat çekti. 

CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yerli ve Milli Parti'nin 30 büyükşehirdeki oy oranları şöyle: 

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Dev anketin sonuçları açıklandı: 30 büyükşehirde partilerin oy oranları belli oldu - Resim: 2

CHP'NİN BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ OY ORANI

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Dev anketin sonuçları açıklandı: 30 büyükşehirde partilerin oy oranları belli oldu - Resim: 3

AK PARTİ'NİN BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ OY ORANLARI

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Dev anketin sonuçları açıklandı: 30 büyükşehirde partilerin oy oranları belli oldu - Resim: 4

MHP'NİN BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ OY ORANLARI

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